Семак: уверенность придёт к Кассьерре, только когда он забьёт

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающем Матео Кассьерре, который пока что не забил ни одного гола в составе сине-бело-голубых в чемпионате России.
«Уверенность придёт только тогда, когда он забьёт. Он почувствует её, раскрепостится. А насколько меня это напрягает — нет, не напрягает. Думаю, количество мячей и моментов, которые мы создаём, нас устраивает. Но для него лично, для его уверенности, конечно, важно забивать мячи.
По количеству моментов и забитых мячей у нас показатели неплохие. Но для него действительно это важно, потому что каждую следующую игру он может переживать. Парень очень скромный. Хочется, чтобы он почувствовал эту уверенность. В таких случаях, как говорят, прорвёт — и прорвёт в самый нужный момент. Мы верим во всех наших игроков, все стараются и работают, несмотря на то что кто-то играет больше, кто-то меньше. В плане конкуренции и здорового коллектива все ребята молодцы», — приводит слова специалиста сайт «Зенита».
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