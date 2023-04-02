Пике высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

Бывший защитник сборной Испании и «Барселоны» Жерар Пике высказался о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонский клуб.

«Очевидно, было бы здорово, если бы Месси вернулся, но наступает момент, когда столь сильное нагнетание ситуации может быть даже контрпродуктивным. Я бы пустил всё на самотёк, чтобы это было естественно. Если у обеих сторон есть намерение, то сделка в футбольном мире всегда может быть заключена до тех пор, пока обе стороны этого хотят, и просто время покажет», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.

Ранее вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте заявил, что клуб контактирует с Месси и обсуждает с ним его возможное возвращение. Также главный тренер каталонского клуба Хави заявил, что сделает всё возможное ради перехода аргентинца.

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