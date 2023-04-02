Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Химки — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В руководстве «Реала» разделились мнения по кандидатуре следующего главного тренера клуба

В руководстве «Реала» разделились мнения по кандидатуре следующего главного тренера клуба
Комментарии

Президент «Реала» Флоринтино Перес считает Маурисио Почеттино идеальным вариантом на пост главного тренера клуба, сообщает TyC Sports.

По данным источника, в случае ухода нынешнего главного тренера «Реала» Карло Анчелотти президент мадридского клуба Перес хочет, чтобы команду возглавил Почеттино. Однако большая часть руководства клуба считает, что пост главного тренера «Реала» должен занять Рауль, который сейчас возглавляет молодёжный состав команды.

При этом отмечается, что последнее слово будет за Пересом.

50-летний Почеттино был уволен из «ПСЖ» летом 2022 года. С тех пор знаменитый аргентинский специалист находится без работы.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить национальную команду Бразилии.

Материалы по теме
Карло Анчелотти подтвердил интерес к себе со стороны сборной Бразилии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023