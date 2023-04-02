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Поттер: Лукаку – фантастический футболист. Вернёмся к разговорам о нем летом

Поттер: Лукаку – фантастический футболист. Вернёмся к разговорам о нем летом
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением относительно принадлежащего клубу нападающего Ромелу Лукаку, на правах аренды играющего за миланский «Интер».

«Он всё ещё является игроком «Челси», и мы, разумеется, за ним следим. Мы понимаем, где он играет, он находится в аренде.

Ромелу – фантастический футболист. Мы его знаем, он нам нравится. Но нам нужно вернуться к разговорам о нём летом», — приводит слова Поттера журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «твиттере».

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Ромелу Лукаку провёл за «Интер» 16 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. На его счету также два гола в трёх матчах Лиги чемпионов УЕФА.

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