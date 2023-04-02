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Стало известно, какую зарплату «ПСЖ» готов предложить Осимхену

Стало известно, какую зарплату «ПСЖ» готов предложить Осимхену
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«ПСЖ» заинтересован в подписании нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Парижане готовы подписать контракт с форвардом до 2028 года, сообщает журналист Николо Скира на своей страничке в «твиттере».

По сведениям источника, чемпион Франции хочет предложить Осимхену в случае подписания контракта заработную плату в размере € 10 млн в год. «Наполи», в свою очередь, хочет выручить за трансфер игрока € 150 млн.

Ранее сообщалось, что Луиш Кампуш является большим поклонником таланта нигерийца и намерен приложить все силы для осуществления его трансфера. В текущем сезоне Осимхен забил 21 гол и отдал четыре голевых передачи в 23 матчах Серии А.

Осимхен извинился перед болельщицей, в которую попал мячом

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