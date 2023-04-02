Тухель: понимаю, что чувствует Нагельсман. Попробуем успешно завершить сезон для него
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель после матча 26-го тура Бундеслиги против «Боруссии» Дортмунд (4:2), высказался о бывшем тренере мюнхенцев Юлиане Нагельсмане.
«Я понимаю, что чувствует Юлиан. Я уже дважды находился в такой ситуации. Моё увольнение из предыдущих двух клубов не имело ничего общего со мной. Такова жизнь тренера. Мы попытаемся успешно завершить сезон, в том числе для Юлиана и его команды», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.
Напомним, это был первый матч Тухеля на посту главного тренера «Баварии». Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 55 очков. Дортмундская «Боруссия» находится на втором месте с 53 очками.
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