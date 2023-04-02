Павар: хотел бы посвятить победу над «Боруссией» Нагельсману и его ассистентам
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Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар высказался о победе во вчерашнем матче немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:2). Он посвятил эту победу бывшему наставнику мюнхенцев Юлиану Нагельсману.
«Мы были очень удивлены тем, что Нагельсмана и его двух ассистентов уволили. Я бы хотел посвятить им эту победу. Но это футбол. Не мы, игроки, принимаем такие решения. Новый тренер очень опытный и успешный. Нам нужно двигаться вперёд и продолжать играть так же», — приводит слова Павара Bayern & Germany.
Напомним, для Томаса Тухеля вчерашний матч с «Боруссией» стал первым у руля мюнхенской «Баварии». Победа позволила чемпиону Германии выйти на первое место в турнирной таблице Бундеслиги.
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