Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павар: хотел бы посвятить победу над «Боруссией» Нагельсману и его ассистентам

Павар: хотел бы посвятить победу над «Боруссией» Нагельсману и его ассистентам
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар высказался о победе во вчерашнем матче немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:2). Он посвятил эту победу бывшему наставнику мюнхенцев Юлиану Нагельсману.

«Мы были очень удивлены тем, что Нагельсмана и его двух ассистентов уволили. Я бы хотел посвятить им эту победу. Но это футбол. Не мы, игроки, принимаем такие решения. Новый тренер очень опытный и успешный. Нам нужно двигаться вперёд и продолжать играть так же», — приводит слова Павара Bayern & Germany.

Напомним, для Томаса Тухеля вчерашний матч с «Боруссией» стал первым у руля мюнхенской «Баварии». Победа позволила чемпиону Германии выйти на первое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Тухель улыбается в ответ на вопрос о Роналду

Материалы по теме
Грубый косяк вратаря убил интригу в Бундеслиге. Видео победы «Баварии» над «Боруссией»
Грубый косяк вратаря убил интригу в Бундеслиге. Видео победы «Баварии» над «Боруссией»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023