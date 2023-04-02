Джек Грилиш: в перерыве матча с «Ливерпулем» я был в туалете, всё утро мне было плохо

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш прокомментировал разгромную победу над «Ливерпулем» во вчерашнем матче АПЛ.

«Блестяще. Мы знали, что этот матч будет сложным, первая игра после международного перерыва всегда сложная. Мы хотели начать финальный отрезок сезона правильно. Мы были идеальными, особенно во втором тайме. В перерыве я был в туалете, всё утро мне было плохо, но сейчас всё в порядке, чувствую себя бодро», — приводит слова Грилиша BBC.

Напомним, в игре с «Ливерпулем» Джек Грилиш забил гол и отдал одну результативную передачу.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 64 очка после 28 матчей. Лидирует в АПЛ лондонский «Арсенал», заработавший 72 очка в 29 матчах.

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