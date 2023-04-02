Дивеев — о переходе в ЦСКА: приехал и был в шоке. Не думал, что берут в основной состав

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев вспомнил, как в феврале 2019 года стал футболистом московской команды на правах аренды. В конце сезона армейцы выкупили его контракт у «Уфы».

«Предложение от ЦСКА? Удивился очень сильно. У нас была тренировка перед товарищеским матчем с ЦСКА, ко мне подходит Газизов и говорит: «Готов? Завтра в ЦСКА едешь, переходишь в аренду на три месяца». Я сказал: «Хорошо», но сам не понимал, как так. После тренировки сразу пошёл собирать вещи, так как Гончаренко просил приехать пораньше, познакомиться. Приехал в ЦСКА и был в шоке. Не думал, что меня берут в основной состав. Знал, что у меня есть три месяца, чтобы проявить себя. Не получится — вернусь в «Уфу», — сказал Дивеев в выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube.