Видеообзор разгромной победы «Манчестер Сити» над «Ливерпулем» в матче АПЛ

Вчера, 1 апреля, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере состоялся матч 29-го тура английской Премьер-лиги. Встречались местный «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Финальный свисток Саймона Хупера ознаменовал победу домашней команды со счётом 4:1.
Права на видео принадлежат The Football Association. Посмотреть его можно на YouTube-канале «Манчестер Сити».
Счёт в матче открыли гости: Трент Александер-Арнольд выполнил заброс за спину на Диогу Жоту: португалец оказался в штрафной, где сделал передачу на Мохамеда Салаха. Египтянин не подвёл и реализовал опасный момент. Однако «Сити» сумел сравнять счёт уже через 11 минут: Джек Грилиш вбежал в штрафную, отдал передачу в центр поля, которую реализовал Хулиан Альварес.
В начале второго тайма горожане вышли вперёд уже на 53-й секунде: прострел Рияда Мареза не сумел прервать Алисон Бекер, а Кевину Де Брёйне осталось переправить мяч в пустые ворота. Через семь минут Илкай Гюндоган увеличил преимущество своей команды, оказавшись первым на отскоке после удара Альвареса. Итоговый счёт установил Грилиш, разыгравший комбинацию с Де Брёйне.
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