Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор разгромной победы «Манчестер Сити» над «Ливерпулем» в матче АПЛ

Видеообзор разгромной победы «Манчестер Сити» над «Ливерпулем» в матче АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 1 апреля, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере состоялся матч 29-го тура английской Премьер-лиги. Встречались местный «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Финальный свисток Саймона Хупера ознаменовал победу домашней команды со счётом 4:1.

Права на видео принадлежат The Football Association. Посмотреть его можно на YouTube-канале «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
01 апреля 2023, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 17'   1:1 Альварес – 27'   2:1 Де Брёйне – 46'   3:1 Гюндоган – 53'   4:1 Грилиш – 74'

Счёт в матче открыли гости: Трент Александер-Арнольд выполнил заброс за спину на Диогу Жоту: португалец оказался в штрафной, где сделал передачу на Мохамеда Салаха. Египтянин не подвёл и реализовал опасный момент. Однако «Сити» сумел сравнять счёт уже через 11 минут: Джек Грилиш вбежал в штрафную, отдал передачу в центр поля, которую реализовал Хулиан Альварес.

В начале второго тайма горожане вышли вперёд уже на 53-й секунде: прострел Рияда Мареза не сумел прервать Алисон Бекер, а Кевину Де Брёйне осталось переправить мяч в пустые ворота. Через семь минут Илкай Гюндоган увеличил преимущество своей команды, оказавшись первым на отскоке после удара Альвареса. Итоговый счёт установил Грилиш, разыгравший комбинацию с Де Брёйне.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» одержал волевую победу в матче АПЛ с «Ливерпулем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023