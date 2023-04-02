«Химки» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 2 апреля, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором подмосковные «Химки» будут принимать «Краснодар». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 14:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 13 очков в 20 матчах. «Краснодар» находится на девятом месте с 29 очками.

Матч команд в первом круге чемпионата России завершился победой «Краснодара» со счётом 3:1. Голами в составе «быков» отметились Эдуард Сперцян, Никита Кривцов и Максим Кутовой, а в составе «Химок» — Илья Кухарчук.