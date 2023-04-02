Видеообзор поражения «Челси» от «Астон Виллы» в матче АПЛ

Вчера, 1 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоялся матч 29-го тура английской Премьер-лиги. Встречались местный «Челси» и «Астон Вилла» из Бирмингема. Финальный свисток Эндрю Мэдли зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.
Права на видео принадлежат The Football Association. Посмотреть его можно на канале «Челси» в YouTube.
Гости открыли счёт на 18-й минуте: Марк Кукурелья неудачно сыграл при забросе соперника и скинул мяч на убегающего Олли Уоткинса. Форвард сблизился с штрафной и перекинул мяч над Кепой Аррисабалагой. Итоговый счёт на 56-й минуте установил Джон Макгинн: «Астон Вилла» разыграла угловой, в результате которого мяч оказался у Джейкоба Рэмси. Англичанин выкатил мяч на набегающего к штрафной Макгинна, а тот дальним ударом переправил мяч в ворота.
«Астон Вилла» набрала 41 очко и вышла на девятую строчку турнирной таблицы. «Челси» (38) — 11-й.
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