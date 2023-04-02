Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор поражения «Челси» от «Астон Виллы» в матче АПЛ

Видеообзор поражения «Челси» от «Астон Виллы» в матче АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 1 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоялся матч 29-го тура английской Премьер-лиги. Встречались местный «Челси» и «Астон Вилла» из Бирмингема. Финальный свисток Эндрю Мэдли зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.

Права на видео принадлежат The Football Association. Посмотреть его можно на канале «Челси» в YouTube.

Англия - Премьер-лига. 29-й тур
01 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Уоткинс – 18'   0:2 Макгинн – 56'

Гости открыли счёт на 18-й минуте: Марк Кукурелья неудачно сыграл при забросе соперника и скинул мяч на убегающего Олли Уоткинса. Форвард сблизился с штрафной и перекинул мяч над Кепой Аррисабалагой. Итоговый счёт на 56-й минуте установил Джон Макгинн: «Астон Вилла» разыграла угловой, в результате которого мяч оказался у Джейкоба Рэмси. Англичанин выкатил мяч на набегающего к штрафной Макгинна, а тот дальним ударом переправил мяч в ворота.

«Астон Вилла» набрала 41 очко и вышла на девятую строчку турнирной таблицы. «Челси» (38) — 11-й.

Материалы по теме
Тренер «Челси» Поттер прокомментировал поражение в матче с «Астон Виллой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023