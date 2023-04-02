«Крылья Советов» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся местные «Крылья Советов» и «Оренбург». Стартовый свисток Сергея Иванова прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК Крылья Советов Самара Не начался Оренбург Оренбург Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Крыльев Советов» в чемпионате России серия поражений из четырёх матчей. Ещё до зимней паузы команда Игоря Осинькина проиграла «Ростову» (1:3), а затем уступила «Динамо» (0:1), ЦСКА (0:4) и «Ахмату» (0:1), ни разу не забив в этих встречах. Сейчас «Крылья» занимают в турнирной таблице 12-е место, набрав 20 очков.

У «Оренбурга» ситуация благоприятнее: команда Марцела Лички победила в двух последних матчах РПЛ. Сначала разгромила «Сочи» (4:0), а затем уверенно обыграла «Спартак» (2:0). «Оренбург» идёт на седьмом месте с 31 очком.