11-летнего Игоря Дивеева отказались брать в ЦСКА из-за возраста

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как в 11 лет проходил просмотр в армейском клубе, но ему отказали.
«Почему не поехал на просмотр в ведущие академии? Я был на просмотре в ЦСКА, меня не взяли. Мне было, наверное, лет 11. К нам в Уфу приехал аргентинец из селекционного отдела ЦСКА. У ЦСКА был спонсор «Башнефть», они приехали к нам в Уфу, и были спарринг-матчи. Главный тренер смотрел на всех и в моменте подходит, выбирая среди 20 парней несколько: «Ты, ты, ты — едете в Москву».
Человек 6-7 было из Уфы, мы через месяц, два, поехали в ЦСКА на просмотр. Мы потренировались, нас поставили в товарищескую игру, мы выиграли с крупным счётом, 8:1 вроде. И всё, потом ко мне подходят и говорят: «Игорь, мы тебе позвоним, когда будет 18, ты ещё маленький». Я с 11 лет ждал, когда позвонят (улыбается), не позвонили», — сказал Дивеев в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.
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