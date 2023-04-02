Мойзе Кин: стану ли я одним из лучших в мире? Ещё много времени
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Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин прокомментировал слова бывшего управляющего директора «зебр» Фабио Паратичи о том, что игрок станет одним из лучших в мире.
«Паратичи сказал, что я стану одним из лучших в мире? Ещё есть время, я не из тех, кто заглядывает слишком далеко вперёд. Такие люди, как Салах и Мане, раскрылись поздно», — приводит слова Кина Джанлука Ди Марцио со ссылкой на Corriere dello Sport.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А Кин отметился пятью голами в 23 матчах. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в € 20 млн. Вчера, 1 апреля, Мойзе забил единственный гол в матче 28-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (1:0). «Ювентус» находится на седьмом месте в нынешнем сезоне Серии А.
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