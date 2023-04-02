«Расслабься, всё нормально». Первые слова Акинфеева при знакомстве с Дивеевым
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев вспомнил знакомство с капитаном и многолетним лидером команды Игорем Акинфеевым.
«Когда я пришёл в ЦСКА, мне очень помог в знакомстве с командой Иван Обляков, огромное спасибо. Есть видео, когда я приехал, шёл куда-то и прошёл мимо Игоря Акинфеева, не заметил его, не поздоровался. Беру форму, разворачиваюсь и говорю: «Игорь, я не знаю как, здравствуйте или по-другому», а он мне отвечает: «Расслабься, всё нормально». Думаешь, такой простой человек, хотя раньше смотрел на него по телевизору. А потом началось (смеётся). В играх, да, но по делу», — сказал Дивеев в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.
23-летний Дивеев выступает за ЦСКА с феврале 2019 года. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.
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