Защитница ЦСКА Дамьянович вызвана в расположение сборной Сербии
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Невена Дамьянович, защитница женской команды ЦСКА, приглашена для участия в товарищеских матчах за сборную Сербии. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в телеграм-канале.
29-летняя Дамьянович примет участие в сборах, которые пройдут с 5 по 11 апреля в сербском населённом пункте Стара-Пазова. 7 апреля сборная Сербии проведёт товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной, а 10 апреля встретится с командой из ЮАР.
Невена Дамьянович представляет сборную Сербии с 2010 года, на её счету свыше 50 матчей за национальную команду. За ЦСКА сербская защитница играет с лета 2021 года, дважды с командой став серебряным призёром женской Суперлиги. В 2022 году Дамьянович и ЦСКА выиграли Кубок России.
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