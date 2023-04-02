Аллегри: «Ювентус» отстаёт от зоны ЛЧ на четыре очка, и это много

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча 28-го тура Серии А с «Вероной» (1:0).
«Мы знали, что игра будет сложной, поскольку «Верона» физически сильна и качественна, у обеих команд были шансы забить. Мы хорошо начали второй тайм и могли удвоить своё преимущество, не сделали этого, но всё же получили три очка.
Мы играли не очень хорошо, и думаю, что в последние пять минут мы должны были пойти и забить второй гол, продолжать поддерживать давление. Кажется, пять минут не так уж и много, но всё, что нужно «Вероне», — это длинный пас в штрафную, и всё могло случиться. Мы могли бы кусать локти, если бы они сравнялись.
В футболе, если у вас хорошая серия результатов, это позволяет довольно быстро наверстать упущенное. Мы должны делать это шаг за шагом. «Настоящая» таблица, которую мы видим, показывает, что мы по-прежнему на четыре очка отстаём от зоны Лиги чемпионов, и это много», — приводит слова Аллегри Foorball Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
- 2 апреля 2023
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