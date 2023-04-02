Защитник «Ахмата» Семёнов: очко со «Спартаком» иногда дороже победы

Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал ничейный исход матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:0).

«Ничья со «Спартаком» — хороший результат. Довольны самоотдачей: все бились и кусались так, как в последний раз. Очко со «Спартаком» иногда даже дороже победы.

У нас всегда хороший и серьёзный настрой на все игры, но «Спартак» раздражитель для всех. На «Спартак» втройне настраиваемся», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В матче со «Спартаком» Семёнов вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. По итогам матча «Ахмат» остался на шестом месте в Российской Премьер-Лиге, а «Спартак» — на третьем.