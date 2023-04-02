«Факел» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30

Сегодня, 2 апреля, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже пройдёт матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся местный «Факел» и московский ЦСКА. Стартовый свисток Павла Кукуяна прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК Факел Воронеж Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Факел» в матче прошлого тура разгромил «Сочи» (3:0), а до этого до последнего сохранял шансы на набор очков в игре со «Спартаком» (2:3). Сейчас у воронежской команды 17 очков и 14-е место в турнирной таблицы, которое по итогам сезона отправит занимающее его команду в стыковые матчи за право остаться в РПЛ.

ЦСКА, начавший вторую часть сезона РПЛ с поражения от «Сочи» (0:2), затем уверенно обыграл «Крылья Советов» (4:0) и нанёс «Зениту» (1:0) второе поражение в сезоне чемпионата России. Сейчас у команды Владимира Федотова 35 очков и пятая строчка турнирной таблицы.