«Ростов» — «Торпедо»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 2 апреля, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» примет московское «Торпедо». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 19:00 по московскому времени.

Матч команд в первом круге завершился победой «Ростова» с минимальным счётом (1:0). Единственный гол в составе ростовчан забил Максим Осипенко, реализовав 11-метровый удар.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 41 очко в 20 матчах. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте. Команда набрала 10 очков. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 51 очко.