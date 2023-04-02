«Ростов» — «Торпедо»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 2 апреля, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» примет московское «Торпедо». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся в 19:00 по московскому времени.
Матч команд в первом круге завершился победой «Ростова» с минимальным счётом (1:0). Единственный гол в составе ростовчан забил Максим Осипенко, реализовав 11-метровый удар.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 41 очко в 20 матчах. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте. Команда набрала 10 очков. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 51 очко.
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