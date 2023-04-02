Масалитин: в игре с «Факелом» ЦСКА надо доказать, что победа над «Зенитом» не случайность

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Факелом» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Воронеж дома играет очень хорошо, агрессивно и не от обороны. Но и ЦСКА сейчас перестроился. Очень хочется видеть, что команда будет играть так же активно, как и дома — в атаку. Ожидаю результативный матч. Моментов будет много, а если будет и реализация — будет хорошая игра.

«Факел» может переиграть ЦСКА за счёт мотивации и самоотдачи. В Воронеже собирается очень много зрителей, там любят футбол — поддержка трибун сумасшедшая. «Факел» уже доказал, что может и отыгрываться, и вносить интригу в матчи. Они неуступчивая команда и серьёзный соперник для ЦСКА. А армейцам нужно доказать, что победа над «Зенитом» — не случайность. Жду интересного матча.

Думаю, что спада результатов после международной паузы в этот раз не будет. Команда плодотворно готовилась. Думаю, что этой паузой воспользовались в нужном направлении. Дали отдохнуть и нагрузили команду, подточили нюансы, которые не получались. Поэтому пауза должна пойти на пользу», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.