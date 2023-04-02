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Месси готов вернуться в «Барселону» в случае предложения от команды. Он очень хочет этого

Месси готов вернуться в «Барселону» в случае предложения от команды. Он очень хочет этого
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси всерьёз рассматривает возвращение в «Барселону». Об этом сообщает журналист Гастон Эдуль в «Твиттере».

По сведениям источника, 35-летний аргентинец в декабре 2022 года дал согласие на продление контракта с парижским клубом, стороны достигли устной договорённости, но потом всё изменилось. Сейчас Месси готов вернуться в «Барселону», если клуб сделает ему предложение, потому что Лионель хочет вновь играть за испанский клуб.

В нынешнем сезоне Лионель Месси в 32 матчах в составе парижан забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. В декабре он выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины.

Толпы людей встречают Лионеля Месси перед семейным ужином. Видеоролик:

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