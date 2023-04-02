«Барселона» заберёт у Фати 10-й номер, если Месси вернётся

«Барселона» вернёт нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси футболку с 10-м номером, если аргентинец примет решение вернуться в команду. Об этом сообщает журналист Ашраф Бен Аяд в «Твиттере».

По сведениям источника, клуб заберёт 10-й номер у его действующего обладателя Ансу Фати. Молодой испанец получил его в 2021 году, сразу же после ухода Месси из команды. Однако ставка на Фати не сыграла: нападающий часто ломался и не стал полноценным лидером команды, всё чаще выходя на поле со скамейки запасных.

Возвращение же Месси 10-го номера поможет «Барселоне» существенно увеличить продажу клубной атрибутики. Руководство клуба ожидает большие продажи, поэтому этот ход будет для команды важен с коммерческой части.

Видеообзор. «Эльче» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 27-й тур:

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