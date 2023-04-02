Валерий Непомнящий: рассчитываю, что в матче с «Факелом» ЦСКА одержит третью победу подряд

Прославленный советский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданием от предстоящего матча между «Факелом» и ЦСКА в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Рассчитываю, что в матче с «Факелом» ЦСКА одержит третью победу подряд. Но воронежцам отступать некуда — они ведут борьбу за выживание. Так что простой эта игра не будет, к тому же на стадион придёт большое количество болельщиков «Факела». Но всё равно считаю, что фаворитом в этом матче является ЦСКА. Команда хорошо выстроена: удалось наладить игру в обороне, получается впереди. Считаю, что в этом матче атака сыграет свою роль», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Матч между «Факелом» и ЦСКА состоится сегодня, 2 апреля. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.