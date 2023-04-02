Игорь Колыванов: после каждого поражения «Динамо» к Йокановичу остаются вопросы

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов высказался о поражении команды от «Сочи» (0:2) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

«У «Динамо» был прекрасный шанс забить пенальти, они оставались в большинстве. Но в итоге не реализовали свои моменты. Нужно отдать должное «Сочи»: очень грамотно сыграли в обороне — особенно во втором тайме, когда почти не дали создать моментов у своих ворот. Им удалось забить первыми с углового, потом поймали на контратаке — ещё гол. «Динамо» нужно было ответственнее отнестись к своим моментам. Как мне кажется, после удаления «Сочи» подумали, что игра сложится достаточно легко — получилось наоборот. Большая заслуга «Сочи». Может, даже для них лучше было играть вдесятером. У «Динамо» быстрые футболисты впереди, которые любят убегать в контратаку, а после удаления была очень большая плотность в обороне сочинцев — создавать моменты было не так просто.

Не люблю разговоры о возможных сменах тренера. Не нам решать — пусть руководство решает. Человек работал достаточно неплохо, но после каждого поражения вопросы к тренеру остаются», — сказал Колыванов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.