Игорь Колыванов: после каждого поражения «Динамо» к Йокановичу остаются вопросы

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов высказался о поражении команды от «Сочи» (0:2) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.
«У «Динамо» был прекрасный шанс забить пенальти, они оставались в большинстве. Но в итоге не реализовали свои моменты. Нужно отдать должное «Сочи»: очень грамотно сыграли в обороне — особенно во втором тайме, когда почти не дали создать моментов у своих ворот. Им удалось забить первыми с углового, потом поймали на контратаке — ещё гол. «Динамо» нужно было ответственнее отнестись к своим моментам. Как мне кажется, после удаления «Сочи» подумали, что игра сложится достаточно легко — получилось наоборот. Большая заслуга «Сочи». Может, даже для них лучше было играть вдесятером. У «Динамо» быстрые футболисты впереди, которые любят убегать в контратаку, а после удаления была очень большая плотность в обороне сочинцев — создавать моменты было не так просто.
Не люблю разговоры о возможных сменах тренера. Не нам решать — пусть руководство решает. Человек работал достаточно неплохо, но после каждого поражения вопросы к тренеру остаются», — сказал Колыванов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 2 апреля 2023
-
13:23
-
13:15
-
13:03
-
13:00
-
12:57
-
12:48
-
12:45
-
12:43
-
12:32
-
12:25
-
12:25
-
11:50
-
11:50
-
11:45
-
11:43
-
11:20
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:42
-
10:35
-
10:16
-
10:00
-
09:55
-
09:55
-
09:42
-
09:22
-
09:19
-
09:06
-
08:46
-
08:10
-
08:09
-
07:03
-
06:20
-
06:13