Тренер «Уфы» удалился в первой игре после отбытия двухматчевой дисквалификации
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Главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков получил красную карточку по ходу матча 25-го тура Мелбет Первой лиги с командой «СКА-Хабаровск». Специалист был удалён в первой игре после отбытия двухматчевой дисквалификации.
Ранее Арслан Халимбеков получил двухматчевую дисквалификацию за оскорбительное поведение в игре с «Волгарём», тогда он тоже был удалён по ходу встречи. 55-летний Халимбеков возглавил «Уфу» в октябре 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала три победы, дважды сыграла вничью и семь раз проиграла.
«Уфа» занимает в турнирной таблице Мелбет Первой лиги 16-е место, набрав 21 очко в 24 матчах. В следующем матче уфимцы сыграют с «Краснодаром-2» на выезде.
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