«Химки» — «Краснодар»: составы команд на матч РПЛ
Поделиться
Сегодня, 2 апреля, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором подмосковные «Химки» будут принимать «Краснодар». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Матч начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.
«Химки»: Гудиев, Лысцов, Лео Андраде, Голубович, Тассано, Гулиев, Хубулов, Магомедов, Кобесов, Главчич, Маркос Гильерме.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Черников, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кордоба, Дэвид.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 13 очков в 20 матчах. «Краснодар» находится на девятом месте с 29 очками.
Комментарии
- 2 апреля 2023
-
13:23
-
13:15
-
13:03
-
13:00
-
12:57
-
12:48
-
12:45
-
12:43
-
12:32
-
12:25
-
12:25
-
11:50
-
11:50
-
11:45
-
11:43
-
11:20
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:42
-
10:35
-
10:16
-
10:00
-
09:55
-
09:55
-
09:42
-
09:22
-
09:19
-
09:06
-
08:46
-
08:10
-
08:09
-
07:03
-
06:20
-
06:13
Партнерский контент