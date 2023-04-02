«Химки» — «Краснодар»: составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 2 апреля, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором подмосковные «Химки» будут принимать «Краснодар». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Матч начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

«Химки»: Гудиев, Лысцов, Лео Андраде, Голубович, Тассано, Гулиев, Хубулов, Магомедов, Кобесов, Главчич, Маркос Гильерме.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Черников, Сперцян, Баньяц, Батчи, Кордоба, Дэвид.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 13 очков в 20 матчах. «Краснодар» находится на девятом месте с 29 очками.