«Крылья Советов» — «Оренбург»: Писарский на скамейке запасных хозяев

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся местные «Крылья Советов» и «Оренбург». Стартовый свисток Сергея Иванова прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Бейл, Костанца, Витюгов, Ежов, Рахманович, Гарре, Цыпченко.
Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Рассказов, Зуев, Коваленко, Бабкин, Иванисеня, Циркович, Писарский, Хлусов.
«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Стаматов, Перес, Эктов, Ковалёв, Башич, Вера, Флорентин, Воробьёв, Мансилья.
Запасные: Гошев, Кеняйкин, Полуяхтов, Хотулёв, Гойкович, Печенин, Титков, Оганесян, Марин, Капустянский, Обухов, Акоста.
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