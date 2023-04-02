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«Крылья Советов» — «Оренбург»: Писарский на скамейке запасных хозяев

«Крылья Советов» — «Оренбург»: Писарский на скамейке запасных хозяев
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Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся местные «Крылья Советов» и «Оренбург». Стартовый свисток Сергея Иванова прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Бейл, Костанца, Витюгов, Ежов, Рахманович, Гарре, Цыпченко.

Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Рассказов, Зуев, Коваленко, Бабкин, Иванисеня, Циркович, Писарский, Хлусов.

«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Стаматов, Перес, Эктов, Ковалёв, Башич, Вера, Флорентин, Воробьёв, Мансилья.

Запасные: Гошев, Кеняйкин, Полуяхтов, Хотулёв, Гойкович, Печенин, Титков, Оганесян, Марин, Капустянский, Обухов, Акоста.

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