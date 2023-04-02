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Испанский тренер «Торпедо» рассказал, что его поразило московское метро

Испанский тренер «Торпедо» рассказал, что его поразило московское метро
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Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет поделился впечатлениями от прогулок по столице.

«Я уже успел обойти всю Красную площадь. Понравился район рядом с ней, где много магазинов и ресторанов. Очень люблю там гулять. Также видел Большой театр и спускался в метро. Метро меня шокировало! В центре оно очень красивое и отлично сконструировано под землёй, поразили расстояния и глубина метро. Я ещё удивился, когда мне рассказали, что есть более глубокие станции. Москву трудно не полюбить, это очень красивый город», – сказал Клотет в интервью «РИА Новости».

Жозеп Клотет был представлен в качестве главного тренера «Торпедо» 28 марта. Последним местом работы специалиста была итальянская «Брешиа».

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