Испанский тренер «Торпедо» рассказал, что его поразило московское метро

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет поделился впечатлениями от прогулок по столице.

«Я уже успел обойти всю Красную площадь. Понравился район рядом с ней, где много магазинов и ресторанов. Очень люблю там гулять. Также видел Большой театр и спускался в метро. Метро меня шокировало! В центре оно очень красивое и отлично сконструировано под землёй, поразили расстояния и глубина метро. Я ещё удивился, когда мне рассказали, что есть более глубокие станции. Москву трудно не полюбить, это очень красивый город», – сказал Клотет в интервью «РИА Новости».

Жозеп Клотет был представлен в качестве главного тренера «Торпедо» 28 марта. Последним местом работы специалиста была итальянская «Брешиа».