«Реал» намерен добиваться изменений в работе системы VAR

Мадридский «Реал» намерен добиваться изменений в работе видеоарбитров Ла Лиги. Об этом сообщает Marca.
В «Реале» считают, что система несовершенна и часто работает против клуба, что подтвердилось в недавнем «класико». Целью клуба является изменение системы, и «сливочные» будут продолжать поднимать эту тему на своём телеканале и в испанских СМИ.
Также в «Реале» предполагают, что ошибки против клуба в нынешнем сезоне неслучайны и являются результатом воздействия на видеоарбитров извне. Клуб намерен добиться, чтобы люди, отвечающие за VAR, изменились. Сообщается, что в ближайшее время изменений в работе системы видеоповторов не планируется, за исключением внедрения полуавтоматического определения офсайда.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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