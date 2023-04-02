Владимир Быстров поделился ожиданиями от предстоящего матча «Краснодара» с «Химками»

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Химками» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Для «Химок», которые будут играть в домашней пижаме и тапочках, отличная возможность вылезти из подвала турнирной таблицы. А новому краснодарскому тренеру нужно ставить игру, которая устраивала бы руководство клуба. Надеюсь увидеть прежний атакующий «Краснодар», — написал Быстров в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 13 очков в 20 матчах. «Краснодар» находится на девятом месте с 29 очками.