Владимир Быстров поделился ожиданиями от предстоящего матча «Краснодара» с «Химками»
Поделиться
Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Химками» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Для «Химок», которые будут играть в домашней пижаме и тапочках, отличная возможность вылезти из подвала турнирной таблицы. А новому краснодарскому тренеру нужно ставить игру, которая устраивала бы руководство клуба. Надеюсь увидеть прежний атакующий «Краснодар», — написал Быстров в своём телеграм-канале.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 13 очков в 20 матчах. «Краснодар» находится на девятом месте с 29 очками.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 2 апреля 2023
-
14:57
-
14:45
-
14:31
-
14:27
-
14:18
-
14:00
-
14:00
-
13:51
-
13:43
-
13:30
-
13:23
-
13:15
-
13:03
-
13:00
-
12:57
-
12:48
-
12:45
-
12:43
-
12:32
-
12:25
-
12:25
-
11:50
-
11:50
-
11:45
-
11:43
-
11:20
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:42
-
10:35
-
10:16
-
10:00
-
09:55
-
09:55
Партнерский контент