Ледяхов: «Зенит» уже чемпион с вероятностью 99 процентов. У «Спартака» большое отставание
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Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что чемпионом в Российской Премьер-Лиге в пятый раз подряд станет «Зенит».
«Зенит» уже чемпион с вероятностью 99 процентов. У «Спартака» слишком большое отставание: отыграть десять очков за девять туров очень сложно. Тем более «Зенит» по всем параметрам на две, а то и на три головы сильнее всех остальных команд в чемпионате», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
«Зенит» в 21 матче набрал 51 очко и занимает в турнирной таблице первое место. Следом расположился «Ростов», у которого на десять очков меньше, но матч в запасе. У «Спартака», идущего на третьей позиции, тоже 41 очко.
В следующем туре «Зенит» встретится с «Локомотивом» на выезде.
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