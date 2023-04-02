Ледяхов: «Зенит» уже чемпион с вероятностью 99 процентов. У «Спартака» большое отставание

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что чемпионом в Российской Премьер-Лиге в пятый раз подряд станет «Зенит».

«Зенит» уже чемпион с вероятностью 99 процентов. У «Спартака» слишком большое отставание: отыграть десять очков за девять туров очень сложно. Тем более «Зенит» по всем параметрам на две, а то и на три головы сильнее всех остальных команд в чемпионате», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

«Зенит» в 21 матче набрал 51 очко и занимает в турнирной таблице первое место. Следом расположился «Ростов», у которого на десять очков меньше, но матч в запасе. У «Спартака», идущего на третьей позиции, тоже 41 очко.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Локомотивом» на выезде.