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«Химки» — «Краснодар»: хозяева остались в меньшинстве после удаления Лысцова

Продолжается матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором подмосковные «Химки» принимают «Краснодар». Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Краснодара».

На 23-й минуте Батчи вывел «Краснодар» вперёд. Спустя несколько минут Виталий Лысцов получил прямую красную карточку за фол на Джоне Кордобе.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 13 очков в 20 матчах. «Краснодар» находится на девятом месте с 29 очками.

Матч команд в первом круге чемпионата России завершился победой «Краснодара» со счётом 3:1. Голами в составе «быков» отметились Эдуард Сперцян, Никита Кривцов и Максим Кутовой, а в составе «Химок» — Илья Кухарчук.