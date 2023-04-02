Дмитрий Булыкин: Дзюба — красавчик. Заслужил продление контракта с «Локомотивом»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что форвард Артём Дзюба заслужил продление контракта с московской командой.
«Против «Пари НН» «Локо» сыграл просто отлично. Дзюба — красавчик. Отлично себя замотивировал: забивает важные голы, а главное — помогает «Локомотиву». И сама команда после зимней паузы выглядит здорово: руководство сделало правильные трансферы, да и тренер хорошо поработал. Можно всем поаплодировать: четыре победы подряд после зимней паузы говорят о многом. Честно говоря, я удивлён, как стабилизировалась команда после провальной осенней части чемпионата. Все молодцы: и работники клуба, и игроки, и тренерский штаб, и руководство.
Дзюба очень хорошо проявил себя в первых играх после паузы. Он очень помог «Локомотиву» и заслужил продление контракта. Но он возрастной игрок. Я считаю, что в таком возрасте контракт по схеме 1+1 — это максимум, что можно предложить, чтобы футболист не расслаблялся», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 2 апреля 2023
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