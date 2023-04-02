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«Химки» — «Краснодар»: гости удвоили преимущество после ошибки вратаря

«Химки» — «Краснодар»: гости удвоили преимущество после ошибки вратаря
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Продолжается матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором подмосковные «Химки» принимают «Краснодар». Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «Краснодара».

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 23'   0:2 Кордоба – 47'   0:3 Кордоба – 56'   0:4 Боржес – 63'   0:5 Ионов – 78'   0:6 Кривцов – 86'
Удаления: Лысцов – 27' / нет

На 23-й минуте Батчи вывел «Краснодар» вперёд. Спустя несколько минут Виталий Лысцов получил прямую красную карточку за фол на Джоне Кордобе. На 47-й минуте матча вратарь «Химок» Виталий Гудиев потерял мяч после прессинга со стороны Кордобы, который отнял игровой снаряд и забил в пустые ворота.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 13 очков в 20 матчах. «Краснодар» находится на девятом месте с 29 очками.

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