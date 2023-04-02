«Химки» — «Краснодар»: гости удвоили преимущество после ошибки вратаря

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Продолжается матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором подмосковные «Химки» принимают «Краснодар». Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «Краснодара».

На 23-й минуте Батчи вывел «Краснодар» вперёд. Спустя несколько минут Виталий Лысцов получил прямую красную карточку за фол на Джоне Кордобе. На 47-й минуте матча вратарь «Химок» Виталий Гудиев потерял мяч после прессинга со стороны Кордобы, который отнял игровой снаряд и забил в пустые ворота.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 13 очков в 20 матчах. «Краснодар» находится на девятом месте с 29 очками.