«Факел» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

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Сегодня, 2 апреля, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже пройдёт матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся местный «Факел» и московский ЦСКА. Стартовый свисток Павла Кукуяна прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Факел»: Свинов, Черов, Калинин, Морозов, Альшин, Якимов, Квеквескири, Рабей, Брахими, Марков, Аппаев.

Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Магаль, Акбашев, Черняков, Мендель, Максимов, Ивахнов, Гонгадзе.

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Агапов, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Лукин, Щенников, Носков, Мухин, Кучаев, Арбузов, Ермаков, Карраскаль.

Хесус Медина отсутствует в заявке из-за семейных обстоятельств.