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«Крылья Советов» поделили очки с «Оренбургом», прервав серию поражений из четырёх матчей

«Крылья Советов» поделили очки с «Оренбургом», прервав серию поражений из четырёх матчей
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Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретились местные «Крылья Советов» и «Оренбург». Финальный свисток Сергея Иванова зафиксировал ничью — 1:1.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте: Дмитрий Цыпченко поразил ворота Николая Сысуева после передачи Юрия Горшкова. «Оренбург» отыгрался на 30-й, когда точным ударом отметился Дмитрий Воробьёв. Голевой пас на счету Юрия Ковалёва.

«Крылья Советов» прервали серию поражений из четырёх матчей в РПЛ. У самарцев в активе 21 очко и 12-я строчка в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» набирает очки третью игру подряд. Сейчас у коллектива Марцела Лички 32 очка и седьмая строчка.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Цыпченко – 7'   1:1 Воробьёв – 30'
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