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«Химки» — «Краснодар» 0:6, результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги 2 апреля 2023 года

«Краснодар» разгромил «Химки» со счётом 6:0
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Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Химки» принимали «Краснодар». Гости одержали победу со счётом 6:0.

На 23-й минуте Батчи вывел «Краснодар» вперёд. Спустя несколько минут Виталий Лысцов получил прямую красную карточку за фол на Джоне Кордобе. На 47-й минуте матча вратарь «Химок» Виталий Гудиев потерял мяч после прессинга со стороны Кордобы, который отнял игровой снаряд и забил в пустые ворота. На 56-й минуте Кордоба оформил дубль, а спустя семь минут Кади Боржес отправил в ворота «Химок» четвёртый мяч. На 78-й минуте Алексей Ионов забил пятый гол. Шестой мяч «быков» на 86-й минуте забил Никита Кривцов.

«Краснодар» поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав 32 очка. «Химки» находятся на предпоследнем, 15-м месте с 13 очками.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Батчи – 23'   0:2 Кордоба – 47'   0:3 Кордоба – 56'   0:4 Боржес – 63'   0:5 Ионов – 78'   0:6 Кривцов – 86'
Удаления: Лысцов – 27' / нет
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