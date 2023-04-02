Кордоба провёл свой самый результативный матч в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба провёл самый результативный матч за время выступления в Российской Премьер-Лиге, приняв участие в разгроме «Химок» (6:0) в 21-м туре чемпионата.

В первом тайме Кордоба отметился голевой передачей на Батчи, который открыл счёт в матче. Во втором тайме Джон забил два мяча — на 47-й и 56-й минутах. Также Кордоба заработал фол, в результате которого защитник «Химок» Виталий Лысцов получил красную карточку. Всего в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Кордоба отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами в 16 матчах.

«Краснодар» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 32 очка. «Химки» находятся на предпоследнем, 15-м месте с 13 очками.