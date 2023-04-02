«Через тернии к звёздам». Спартак Гогниев — о 0:6 в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев подвёл итоги матча 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:6).

«Что здесь комментировать? Знали, что идём на риск. Получили красную карточку, потому что рисковали. Знали, что Кордоба цепляется за мячи. После удаления игра закончилась.

Во втором тайме пропустили нелепый гол, психологически тяжело было что-то сделать. Ребятам надо сказать спасибо. Для нас это очередной удар, но через тернии к звёздам. На этом жизнь не останавливается.

Я понял, за что была показана красная карточка. Ребят жалко, потому что они вдесятером играют уже вторую игру. Мы знали, что рискуем, когда поставили Лысцова. Сейчас нет сыгранности. Мы приняли такое решение, которое оказалось ошибочным», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.