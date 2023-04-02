Спартак Гогниев: я впервые проиграл со счётом 0:6. Всё бывает в первый раз

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев после матча с «Краснодаром» (0:6) признался, что проиграл с таким счётом впервые в карьере.

«Тренером я впервые сейчас проиграл 0:6. Всё бывает в первый раз», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 23-й минуте Батчи вывел «Краснодар» вперёд. Спустя несколько минут Виталий Лысцов получил прямую красную карточку за фол на Джоне Кордобе. На 47-й минуте матча вратарь «Химок» Виталий Гудиев потерял мяч после прессинга со стороны Кордобы, который отнял мяч и забил в пустые ворота. На 56-й минуте Кордоба оформил дубль, а спустя семь минут Кади Боржес отправил в ворота «Химок» четвёртый мяч. На 78-й минуте Алексей Ионов забил пятый гол. Шестой мяч «быков» на 86-й минуте забил Никита Кривцов.

«Краснодар» поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав 32 очка. «Химки» находятся на предпоследнем, 15-м месте с 13 очками.