Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак Гогниев: я впервые проиграл со счётом 0:6. Всё бывает в первый раз

Спартак Гогниев: я впервые проиграл со счётом 0:6. Всё бывает в первый раз
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев после матча с «Краснодаром» (0:6) признался, что проиграл с таким счётом впервые в карьере.

«Тренером я впервые сейчас проиграл 0:6. Всё бывает в первый раз», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 23-й минуте Батчи вывел «Краснодар» вперёд. Спустя несколько минут Виталий Лысцов получил прямую красную карточку за фол на Джоне Кордобе. На 47-й минуте матча вратарь «Химок» Виталий Гудиев потерял мяч после прессинга со стороны Кордобы, который отнял мяч и забил в пустые ворота. На 56-й минуте Кордоба оформил дубль, а спустя семь минут Кади Боржес отправил в ворота «Химок» четвёртый мяч. На 78-й минуте Алексей Ионов забил пятый гол. Шестой мяч «быков» на 86-й минуте забил Никита Кривцов.

«Краснодар» поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав 32 очка. «Химки» находятся на предпоследнем, 15-м месте с 13 очками.

Материалы по теме
«Краснодар» размазал «Химки» после спорного удаления! Гогниева снова подвёл вратарь
Видео
«Краснодар» размазал «Химки» после спорного удаления! Гогниева снова подвёл вратарь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023