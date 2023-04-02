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Спартак Гогниев: хочу остаться с «Химками» в РПЛ и показывать красочный футбол

Спартак Гогниев: хочу остаться с «Химками» в РПЛ и показывать красочный футбол
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Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.

«Я хочу остаться с «Химками» в РПЛ, показывать красочный футбол. Моя задача — стараться побеждать в каждом матче, стараться владеть инициативой. К этому мы должны потихонечку прийти», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» проиграли «Краснодару» со счётом 0:6. Голами в составе краснодарцев отметились Батчи, Джон Кордоба (дубль), Кади Боржес, Алексей Ионов и Никита Кривцов. «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата России нынешнего сезона. Команда набрала 13 очков в 21 игре.

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