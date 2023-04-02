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Брендан Роджерс уволен с поста главного тренера «Лестера»

Брендан Роджерс уволен с поста главного тренера «Лестера»
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Cевероирландский специалист Брендан Роджерс покинул пост главного тренера «Лестера». Об этом сообщает пресс-служба английской команды на официальном сайте.

49-летний Роджерс возглавил «Лестер» в феврале 2019 года. До этого тренер руководил «Селтиком», «Ливерпулем», «Суонси» и другими клубами. Под его руководством команда выигрывала Кубок и Суперкубок Англии. Соглашение между сторонами истекало летом 2025 года. Ранее Роджерс тренировал «Селтик», «Ливерпуль», «Суонси», «Уотфорд» и «Рединг».

«Лестер» набрал 25 очков в 28 матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) и занимает в турнирной таблице предпоследнее, 19-е место.

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