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«Сельта» — «Альмерия» 2:2, результат матча 27-го тура испанской Примеры 2 апреля 2023 года

«Сельта» сыграла вничью с «Альмерией» в матче испанской Примеры
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Завершился матч 27-го тура чемпионата Испании, в котором «Сельта» принимала «Альмерию». Финальный свисток арбитра Алехандро Эрнандеса зафиксировал ничейный исход – 2:2.

На седьмой минуте Срджан Бабич вывел «Альмерию» вперёд.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Спустя три минуты Харис Сеферович сравнял счёт.

На 32-й минуте гости вновь повели в счёте после гола Арнау Пучмаля.

На 42-й минуте Карлес Сайоль восстановил равновесие.

«Сельта» находится на десятом месте в испанской Примере нынешнего сезона. Команда набрала 35 очков в 27 матчах. «Альмерия» располагается на 18-й строчке турнирной таблицы, набрав 27 очков. В следующем туре Ла Лиги «Сельта» встретится с «Севильей», а «Альмерия» сыграет с «Валенсией».

Испания - Примера. 27-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 2
Альмерия
Альмерия
0:1 Бабич – 7'   1:1 Сеферович – 10'   1:2 Пучмаль – 32'   2:2 Сайоль – 42'
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