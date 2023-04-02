«Сельта» сыграла вничью с «Альмерией» в матче испанской Примеры
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Завершился матч 27-го тура чемпионата Испании, в котором «Сельта» принимала «Альмерию». Финальный свисток арбитра Алехандро Эрнандеса зафиксировал ничейный исход – 2:2.
На седьмой минуте Срджан Бабич вывел «Альмерию» вперёд.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Спустя три минуты Харис Сеферович сравнял счёт.
На 32-й минуте гости вновь повели в счёте после гола Арнау Пучмаля.
На 42-й минуте Карлес Сайоль восстановил равновесие.
«Сельта» находится на десятом месте в испанской Примере нынешнего сезона. Команда набрала 35 очков в 27 матчах. «Альмерия» располагается на 18-й строчке турнирной таблицы, набрав 27 очков. В следующем туре Ла Лиги «Сельта» встретится с «Севильей», а «Альмерия» сыграет с «Валенсией».
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