«Факел» — ЦСКА: Фёдор Чалов открыл счёт с пенальти на 21-й минуте

Сегодня, 2 апреля, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются местный «Факел» и московский ЦСКА. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
В одном из моментов Обляков в борьбе с Квеквескири упал в штрафной «Факела». Арбитр Павел Кукуян показал, что надо подниматься. VAR-бригада изучала момент и посоветовала Кукуяну пересмотреть эпизод. Арбитр изучил момент, вернулся на поле и указал на «точку». На 21-й минуте нападающий ЦСКА Фёдор Чалов реализовал пенальти.
ЦСКА в онлайн-таблице вышел на четвёртое место, набрав 38 очков. Если армейцы победят в сегодняшнем матче, то продлят серию побед в чемпионате России до трёх игр. «Факел» располагается на 14-й строчке с 17 очками.
- 2 апреля 2023
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