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«Факел» — ЦСКА: Фёдор Чалов открыл счёт с пенальти на 21-й минуте

«Факел» — ЦСКА: Фёдор Чалов открыл счёт с пенальти на 21-й минуте
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Сегодня, 2 апреля, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются местный «Факел» и московский ЦСКА. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
2-й тайм
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 21'

В одном из моментов Обляков в борьбе с Квеквескири упал в штрафной «Факела». Арбитр Павел Кукуян показал, что надо подниматься. VAR-бригада изучала момент и посоветовала Кукуяну пересмотреть эпизод. Арбитр изучил момент, вернулся на поле и указал на «точку». На 21-й минуте нападающий ЦСКА Фёдор Чалов реализовал пенальти.

ЦСКА в онлайн-таблице вышел на четвёртое место, набрав 38 очков. Если армейцы победят в сегодняшнем матче, то продлят серию побед в чемпионате России до трёх игр. «Факел» располагается на 14-й строчке с 17 очками.

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