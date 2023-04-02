«Безобразие. «Химки» специально это делают?» Мостовой — о 0:6 в матче с «Краснодаром»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Химок» от «Краснодара» со счётом 0:6 в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«То, что я увидел сегодня в исполнении «Химок», — это безобразие. У меня вопрос: они специально это делают? Футболисты, которые должны играть в основе, не играют, вратарь от игры к игре чудит и «привозит». Тут и игру «Краснодара» сложно оценить: когда тебе дают делать всё что захочешь — ты будешь забивать. Сколько есть примеров, как команда, оставшись в меньшинстве, бьётся и не бросает играть? «Сочи» играл с 25-й минуты в меньшинстве, так ещё и смог обыграть «Динамо»! А тут «Краснодар» забил шесть, так ещё и пять могли забить сверху. У меня только одно слово от увиденного – безобразие! Но у «Химок» всё нормально: им уже давно говорили, что необходимо что-то предпринимать, но они не хотят. Вот пусть и варятся в этом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.