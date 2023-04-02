Игрок «Краснодара» Волков: Ивич — строгий. Тактически грамотный и образованный тренер

Защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался о работе главного тренера команды Владимира Ивича.

«По характеру Ивич очень строгий и требовательный. Лишний раз будет давить на один и тот же момент, чтобы мы всё правильно выполняли. Он тактически грамотный и образованный тренер. Я думаю, что у нас всё получится», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 2 апреля, «Краснодар» обыграл подмосковные «Химки» со счётом 6:0 в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Владимира Ивича поднялись на седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав 32 очка.

В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» на домашнем стадионе сыграет с «Пари НН». Эта игра состоится 9 апреля.