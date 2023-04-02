«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 29-го тура АПЛ

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В матче 29-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Начало игры — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Бёрн, Лонгстафф, Гимарайнс, Уиллок, Мёрфи, Исак, Жоэлинтон.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дало, Варан, Мартинес, Шоу, Мактоминей, Забитцер, Антони, Фернандеш, Рашфорд, Вегорст.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью — 0:0. 26 февраля команды встречались в финале Кубка английской лиги. «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 50 очков после 26 матчей. «Ньюкасл Юнайтед» находится на пятой строчке, заработав 47 очков после 26 игр. Лидирует «Арсенал» (72).