Спортдиректор «Крыльев» Корниленко высказался о ничьей в матче с «Оренбургом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал ничейный результат в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).
«Разочарованы, что не взяли три очка в матче с «Оренбургом». Но есть удовлетворение от игры, которая была сегодня. Думаю, что болельщикам она понравилась. Игра была на встречных курсах. Моментов мы создали больше и должны были выигрывать. Содержание матча было достойным.
Осинькин перед матчем говорил, что Солдатенков приехал из сборной с повреждением. У Писарского было небольшое повреждение, полученное на тренировке. У Коваленко тоже были небольшие причины, которые не позволили выйти ему в стартовом составе. Сегодня вышли те ребята, которые не всегда попадают в стартовый состав. Считаю, что сыграли достойно. Воспользовались своим шансом», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 2 апреля 2023
-
17:56
-
17:54
-
17:52
-
17:49
-
17:45
-
17:43
-
17:42
-
17:42
-
17:31
-
17:22
-
17:22
-
17:15
-
17:12
-
17:04
-
16:57
-
16:56
-
16:32
-
16:30
-
16:29
-
16:24
-
16:20
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:52
-
15:48
-
15:39
-
15:30
-
15:25
-
15:22
-
15:17
-
15:15