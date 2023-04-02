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Спортдиректор «Крыльев» Корниленко высказался о ничьей в матче с «Оренбургом»

Спортдиректор «Крыльев» Корниленко высказался о ничьей в матче с «Оренбургом»
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал ничейный результат в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).

«Разочарованы, что не взяли три очка в матче с «Оренбургом». Но есть удовлетворение от игры, которая была сегодня. Думаю, что болельщикам она понравилась. Игра была на встречных курсах. Моментов мы создали больше и должны были выигрывать. Содержание матча было достойным.

Осинькин перед матчем говорил, что Солдатенков приехал из сборной с повреждением. У Писарского было небольшое повреждение, полученное на тренировке. У Коваленко тоже были небольшие причины, которые не позволили выйти ему в стартовом составе. Сегодня вышли те ребята, которые не всегда попадают в стартовый состав. Считаю, что сыграли достойно. Воспользовались своим шансом», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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